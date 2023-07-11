Родители чаще учителей хотят, чтобы дети занимались на летних каникулах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большинство россиян считают, что дети не должны забрасывать учебу в период летних каникул. Такой позиции придерживаются 85% родителей и 73% педагогов.

Таковы данные исследования, проведенного образовательной онлайн-платформой «Учи.ру».

- По результатам исследований, мнение родителей отличается от мнения педагогов. Родители более категоричны, - говорит UX-исследователь платформы Елизавета Волкова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Родители полагают, что детям нужно заниматься ежедневно, причем идти нужно максимально приближенно к школьной программе, чтобы потом было проще.

Родители в полтора раза чаще, чем учителя, говорят о том, что дети должны летом заниматься иностранным языком.

А вот обе группы сходятся в том, что летом нельзя забрасывать чтение.