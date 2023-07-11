Правительство хочет освободить россиян от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России намерено освободить граждан страны от уплаты налога на доходы физических лиц по долгам, прощенным нерезидентами, у которых были куплены акции или доли в российской компании.

Согласно проекту поправок в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, от НДФЛ будут освобождены доходы в виде «сумм прекращенных в 2023 году обязательств по заключенному после 1 марта 2022 договору купли-продажи акций российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 является продавец – иностранная организация». Это мера будет распространяться только на долги, прощенные такой организацией.

Кроме того, правительство предоставит возможность не платить НДФЛ, если финансовое требование было передано другой иностранной организации до конца этого года, а она в свою очередь простила этот долг. Документ также предусматривает продление действия меры по освобождению от НДФЛ российских бизнесменов, переписавших активы с подконтрольных им зарубежных компаний в личную собственность.

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