Офицер ЛНР Марочко заявил о росте числа женщин в рядах ВСУ Фото: Shutterstock

В рядах Вооруженных сил Украины растет количество женщин разных чинов, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«За истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет около 30%», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам подполковника, среди женщин-военнослужащих украинской армии есть и офицеры, и рядовые.

В июле прошлого года сообщалось, что свыше 50 тысяч женщин служили в Вооруженных силах Украины, при этом из них более пяти тысяч находились на передовой.

Ранее в эфире «Радио «Комсомольская правда» журналисты Иван Панкин и Игорь Виттель обсудили с офицером Андреем Марочко действия командования ВСУ, в частности, лихорадочные попытки мобилизовать всех, кого можно, например, женщин-военнослужащих.