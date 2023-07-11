В России вступили в силу ограничения водительских прав для уклонистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России со вторника, 11 июля, вступили в силу ограничения права садиться за руль автомобиля тем, кто не явился по повестке в военкомат в установленный срок и уклоняется от призыва в армию.

Согласно приказу МВД РФ, решения об ограничении водительских прав будут вносить в единый реестр воинского учета в течение суток после поступления принятия решения о временных мерах в территориальный орган МВД. Такие ограничения могут быть отменены, если соответствующее решение будет сформировано в реестре воинского учета, сказано в документе.

Как писал сайт KP.RU, теперь в России если гражданин не явился без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения электронной повестки в военкомат, его будут убеждать другими способами.

Сегодня все силовые структуры имеют доступ в единый реестр сведений о гражданах, в котором они могут ограничивать в правах тех, кто не заплатил налоги, алименты, находится под следствием, совершил преступления. Уклонистам от армии будет запрещено проводить любые регистрационные действия в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, им не дадут кредит, ограничат в льготах и в праве управлять транспортным средством.