NYT: спасшиеся от украинских нацистов поляки встретили в своем селе их потомков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожилая жительница Польши, которой в 1943 году удалось спастись от украинских нацистов, встретила в своем селе их потомков. Об этом в статье для The New York Times рассказал журналист Эндрю Хиггинс.

Обозреватель написал, что женщина стала обращать внимание на незнакомых ей людей, которые оказались беженцами с Украины. По ее словам, тогда она вспомнила крики «убивай поляков», которые слышала в своем селе, когда была ребенком.

По мнению бабушки, тогда украинцы совершали «ужасные вещи», а сейчас их потомки совершенно не раскаиваются.

Журналист издания также напомнил, что то, что делали украинские нацисты в 40-х годах 20 века, оставило тяжелый след в польском обществе.

Сайт KP.RU недавно писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий воздвигнул крест на месте польской деревни, которая была уничтожена украинскими националистами. Данное место сейчас находится на территории нынешней Украины около границы с Польшей.