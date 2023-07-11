Пропавшую в Челябинской области 11-летнюю девочку нашли убитой в лесополосе

Убитую в Челябинской области 11-летнюю девочку больше суток искали полиция и волонтеры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симе Челябинской области в лесополосе нашли тело школьницы, которую больше суток разыскивали полиция и волонтеры.

По информации CHEL.KP.RU, 11-летняя девочка была убита. В совершении преступления подозревается отец ее подруги. Мужчина был задержан и уже дал признательные показания. Он признался, что закопал тело в лесополосе, а рюкзак ребенка выкинул в реку.

Ранее сообщалось, что в Симе Челябинской области пропала 11-летняя девочка. Она вышла из дома в воскресенье вечером, и больше ее родные не видели. Позже удалось найти только рюкзак ребенка.

Сайт KP.RU ранее писал, что в Оренбургской области нашли тело пятилетней девочки, которую искали три дня. Тело ребенка обнаружили в реке недалеко от ее дома. По предварительным данным, ребенок утонул.

Ранее мертвым также был найден шестилетний мальчик, которого три дня искали в Екатеринбурге. Труп ребенка был спрятан в сумку, которую бросили посреди гаражей.