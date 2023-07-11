Туристическая группа из 22 человек пропала при сплаве по реке в Пермском крае Фото: соцсети

Группа туристов из 22 человек пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

«4 июля незарегистрированная туристическая группа в количестве 22 человек, из них 11 детей, начала водный маршрут по реке Усьва. Водитель группы должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва, но она на точке завершения маршрута не появилась, до настоящего времени на связь не вышла», – сказано на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила о пропаже туристической группы в понедельник, 10 июля, в 23:50. В настоящее время сотрудники полиции проводят поиски пропавших туристов.

Напомним, вечером 6 июля в Бурятии во время сплава по реке перевернулись четыре катамарана, в котором находились восемь человек. Трое смогли спастись и связаться со спасателями, судьба еще пятерых оставалась неизвестна. Поиски были остановлены до утра из-за погодных условий. Позже нашли еще четверых человек.