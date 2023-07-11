Экс-советник Пентагона Макгрегор: РФ сорвала поставку на Украину комплексов Aegis

По мнению Макгрегора, США пора признать правду о положении Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis.

«Россия не хотела, чтобы Украина вошла в НАТО, а затем в итоге была превращена в плацдарм для организации нападения на нее», - заявил бывший советник Пентагона в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor SC.

Он пояснил, что у РФ были основания для того, чтобы ожидать подобного исхода, так как страна видела, как США разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов.

«И они ожидали, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся их система ядерного сдерживания», - объяснил Макгрегор.

Резюмируя, полковник отметил, что властям Соединенных Штатов пора признать правду о положении Украины, на которую там закрывают глаза.

Ранее Макгрегор допустил, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта. Макгрегор уточнил, что имеет в виду участившиеся сообщения о массовом дезертирстве в рядах украинской армии, очередную волну беженцев, покидающих Украину, а также общее недовольство украинцев политикой киевского режима.