Рогов сообщил о начале новой волны наступления ВСУ в Запорожской области

ВСУ начали новую волну наступления на Ореховском направлении в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Промежуточный итог атак боевиков ВСУ под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта – минус три «Леопарда» и минус пять «Брэдли». Количество другой бронетехники, уничтоженной русскими воинами за эти сутки, значительно больше», – написал он в Telegram.

Как отметил Рогов, на Ореховском направлении идут ожесточенные бои.

Напомним, член администрации Запорожской области ранее сообщал, что российские войска остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении. По его словам, украинские военные совершили попытку наступления к линии обороны при помощи большого количества подразделений, но были вынуждены спасаться бегством и прятаться в лесопосадках.

Как писал сайт KP.RU, по состоянию на начало июля ВСУ потеряли в ходе своего наступления в Запорожской области более 20 тысяч военнослужащих.