Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки задержан в Челябинске

Девочку искали больше суток.

Задержанным в связи с убийством 11-летней школьницы из города Сима Челябинской области, которого искали все жители города, оказался 36-летний Дмитрий, отец одной из ее подруг. Полиция произвела задержание 11 июля, пишет “КП-Челябинск”.

«Челябинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, пропавшей 9 июля», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оказалось, что сам мужчина активно принимал участие в поисках девочки. В тот самый вечер, без подозрений, он вместе с семьей, волонтерами и полицией искал пропавшую девочку.

Напомним, что 11-летняя девочка пропала вечером 9 июля. Родные, волонтеры и полиция искали ее всю ночь и следующий день. Все надеялись находить ее живой до последнего момента.

Однако утром 11 июля появилась информация о том, что тело девочки было обнаружено в лесу с ножевыми ранениями. По данным, сообщенным источником КП-Челябинск, ее предположительно пытались изнасиловать, а затем убили и спрятали в лесу.