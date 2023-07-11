Глава Кузбасса Сергей Цивилев и вице-премьер РФ Александр Новак обсудили повышение безопасности добычи угля

Фото: Telegram-канал Сергея Цивилева

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и вице-премьер РФ Александр Новак обсудили вопросы газификации и совершенствование Энергетической стратегии до 2035 года. В ходе рабочей встречи глава области и заместитель председателя правительства России рассмотрели основные направления развития топливно-энергетического комплекса региона. Одним из главных вопросов стал проект по добыче метана из угольных пластов.

«Для нашего региона эти вопросы являются важными. Особенно актуальна тема промышленной безопасности - для нас безопасность людей превыше всего. Одно из важных направлений повышения безопасности добычи угля - заблаговременная дегазация угольных пластов. Такой проект мы планируем реализовать в Кузбассе совместно с ПАО «Газпром»», - рассказал Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Напомним, соглашение об извлечения и утилизации метана угольных пластов при заблаговременной дегазации губернатор Кузбасса и председатель правления ПАО «Газпром» подписали на ПМЭФ-2023.