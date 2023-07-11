Экономист Бадалов: золото будет для многих стран «подушкой безопасности» при санкциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов в беседе с РИАМО заявил, что золотовалютные резервы, которые на данный момент возвращают многие страны мира, помогут сделать «подушку безопасности» при возможных санкций Запада, отметив, что никакой альтернативы такому металлу как надежному активу пока нет.

По словам эксперта, власти ряда стран, а прежде всего Саудовской Аравии, Китая и Индии, помнят заморозку российских активов в западных странах и «не исключают повторения подобного сценария в отношении своих государств».

«Россия сейчас продает золото не как финансовый актив, а как сырье, поскольку наша страна является одним из экспортеров этого драгоценного металла», - отметил он.

Ранее исследование американской инвестиционной компании Invesco показало, что страны на фоне антироссийских санкций стали репатриировать свои резервы в золоте. Как сообщал телеканал «360», за два года среди опрошенных Центробанков на 18% больше решили, что надежнее хранить данный металл на территории своей страны.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT прокомментировал данную ситуацию, отметив, что Центробанками золотого запаса на хранение в свои страны напрямую на экономической ситуации в мире отразиться не должен.