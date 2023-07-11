Столтенберг призвал увеличить военную поддержку ВСУ из-за проблем наступления Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы при наступлении. По этой причине страны НАТО должны нарастить военную поддержку Киева, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Они встречают яростное сопротивление, им противостоят россияне на позициях с подготовленной обороной. Позиционная оборона – это серьезный вызов, но НАТО должна сосредоточиться на продолжении поддержки Украины», – заявил он на форуме альянса перед саммитом лидеров стран-членов.

Как отметил политик, боевые действия на Украине могут длиться дольше, чем ожидает НАТО. Страны альянса должны поддерживать Киев сколько потребуется, и увеличение помощи Украине станет «четким сигналом нынешнего саммита», считает Столтенберг.

Напомним, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что наступление ВСУ столкнулось с рядом проблем и потребует длительного времени. Известный западный военный эксперт Марк Галеотти сделал жесткие выводы из того, что происходит в зоне СВО в июне-июле 2023.