Названы песни и фильмы, напоминающие молодежи о русской культуре Фото: кадр из фильма

Эксперты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) составили список фильмов и песен, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой. Как передает «Газета.Ru» был проведен опрос 4000 человек в возрасте от 15 лет до 21 года, которые назвали наиболее узнаваемые, а также цитируемые фильмы и песни.

Среди фильмов были названы «Брат» и «Брат 2», «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит», а также «Бригада» и «Движение вверх».

«Катюша» была названа неформальным символ Великой Отечественной войны, а также назван патриотические песни «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Я русский» SHAMAN. Кроме того, в список попали народные песни, такие как «Калинка-малинка», «Ой, мороз, мороз», «Во поле береза стояла», а также популярные песни 80-90-х годов и песни советского андеграунда (Виктор Цой: «Группа крови» и «Кукушка»).

Как передавали «Известия», согласно другому опросу, лучшим фильме СССР о любви россияне назвали выбрали мелодраму «Вам и не снилось» режиссера Ильи Фрэза.

Другой опрос показал, что более половины россиян, считают Чебурашку соотечественником. При этом, как писал RT, видовую принадлежность Чебурашки затруднились опознать 75% респондентов, а животным его отнесли 15% опрошенных.