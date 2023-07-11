Салливан: Байден считает, что скорое принятие Украины в НАТО приведет к войне с РФ

Байден считает, что скорое принятие Украины в НАТО приведет к войне с РФ Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что если бы Украина вступила в Североатлантический альянс на нынешнем саммите в Вильнюсе, то это привело бы к войне с Россией. Слова американского лидера процитировал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Как отметил президент Байден, принятие Украины в НАТО сейчас в Вильнюсе привело бы НАТО к войне с Россией», - заявил политик на брифинге в Вильнюсе.

Сайт KP.RU ранее приводил рассуждения, примут ли Украину в Североатлантический альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля.

Так, немецкая газета Bild сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готовился устроить настоящую провокацию, призвав на саммите НАТО немедленно проголосовать за приглашение страны в блок. Однако из-за незавершенного конфликта на Украине даже приглашение в альянс противоречит базовым документам организации.