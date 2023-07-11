Киссинджер: в США не верят в возвращение Крыма Украине при наступлении Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не верят в возвращение Крыма Украине в рамках нынешнего наступления. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, представившимися Владимиром Зеленским.

По мнению Киссинджера, возвращение Крыма рискует привести к эскалации конфликта.

"На мой взгляд, возвращение Крыма приведет к эскалации. У нас с вами были публичные разногласия по этому вопросу. Мое впечатление от общения с нашими людьми: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", - заявил Киссинджер в разговоре с пранкерами, видеозапись которого появилась в соцсетях.

Также бывший госсекретарь заметил, что решение данного вопроса зашло в тупик. Естественным развитом ситуации может быть проведение референдума, считает Киссинджер.

Ранее в российском министерстве обороны сообщали, что 9 июля ВСУ пытались ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областям ракетами С-200. Однако все попытки оказались безуспешными.