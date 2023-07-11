Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в Североатлантический альянс.

«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей НАТО и Украины, а также отмена для нее необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», – заявил он перед саммитом альянса в Литве.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение украинского конфликта сможет упростить процесс вступления Украины в состав Североатлантического альянса.

Накануне газета Bild заявила, что США и Германия приняли решение блокировать заявку Украины на членство в НАТО и оказывают давление на другие страны-члены альянса, чтобы те поддерживали их позицию.

В Белом доме заявляли, что для вступления в НАТО офису президента Украины Владимира Зеленского необходимо выполнить ряд реформ.