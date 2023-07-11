На Украине конфисковали активы российского блогера Артемия Лебедева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активы российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева на Украине были конфискованы решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) страны, сообщила директор департамента санкционной политики Министерства юстиции республики Инна Богатых.

«ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов», – написала она в Facebook*.

Как уточнила Богатых, у российского блогера были конфискованы две квартиры в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра.

Напомним, в конце января прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против Артемия Лебедева.

Сам дизайнер с иронией прокомментировал введенные против него украинские санкции, отметив, что теперь может спать спокойно.

*Продукт корпорации Meta, запрещенной в России экстремистской организации