Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировано почти 70 прилетов от ВСУ Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, которые нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки по населенным пунктам региона. По его данным, всего было зафиксировано почти 70 прилетов.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Он также сообщил, что села Богун-Городок и Казачье-Рудческое были обстреляны из миномета, по селу Карабаново было выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Долгое – 18 неустановленных боеприпасов.

Под обстрел также попала окраина села Репяховка, по селу Новая Таволжанка выпустили восемь минометных снарядов, по селу Середа – четыре, по хутору Марьино – два.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем украинские неонацисты регулярно атакуют Белгородскую область. По словам главы государства, ВСУ таким образом пытаются отвлечь внимание российской армии и оттянуть часть сил РФ от линии боевого соприкосновения.