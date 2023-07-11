ПОРА и РГМАА покажут «Артефакты Арктики»

Фото: Пресс-служба ПОРА

Новый видеопроект «Артефакты Арктики» запустили Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и Российский государственный музей Арктики и Антарктики (РГМАА). Каждая серия цикла будет рассказывать о каком-либо ценном и уникальном экспонате, находящемся в коллекции знаменитого музея.

Первая серия посвящена истории создания католического креста, освященного папой Римским и выполненного в честь итальянской экспедиции 1899 года на шхуне Stella Polare. Тогда отважные путешественники не смогли достичь заветного Северного полюса, в отличие от этого креста, который побывал на нем в 2001 году вместе со специальной российско-итальянской экспедицией.

Теперь его точная копия выставлена в основной экспозиции РГМАА. Пилотную серию проекта уже можно увидеть на интернет-ресурсах обеих организаций.

— Наш музей насчитывает около 68 тысяч экспонатов, и у каждого из них своя, как правило, захватывающая история. Поэтому даже стадия отбора предметов для нового видеопроекта представляет определенную сложность. И здесь мы исходим из принципов исторической значимости, редкости и, конечно, потенциального интереса наших зрителей», – поясняет директор РГМАА Наталья Петрова.

— Мы благодарны сотрудникам музея, которые являются абсолютно равноправными участниками съемочного процесса. Без их знаний, помноженных на умение подать материал и искреннюю любовь к своему делу, нам пришлось бы очень сложно», – говорит видеопродюсер ПОРА Валентин Юшкевич. Это уже второй совместный видеопроект ПОРА и РГМАА. Параллельно с ним продолжается производство спецпроекта «Высокие широты», в котором сотрудники музея проводят виртуальные экскурсии, рассказывая о важных и интересных историях, связанных с освоением российской Арктики.