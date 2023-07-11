Глава Пермского края Махонин допустил, что пропавшие туристы сели на мель

Глава Пермского края допустил, что пропавшие туристы сели на мель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Катамараны с пропавшей в Пермском крае группой из 22 туристов могли сесть на дно, считает глава региона Дмитрий Махонин.

«Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Пермского края, тургруппа не регистрировала свой сплав в МЧС, хотя среди ее членов участников есть дети. Махонин сообщил, что поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристов: сейчас к месту сплава выехали сотрудники краевой службы спасения и пожарно-спасательные подразделения МЧС с беспилотниками.

Как писал сайт KP.RU, группа туристов из 22 человек пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае. В прошлый вторник, 4 июля, группа, в составе которой 11 детей, начала водный маршрут по реке Усьва. Водитель должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва, но группа на точке завершения маршрута не появилась и до настоящего времени на связь не вышла.