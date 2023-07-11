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НовостиПроисшествия11 июля 2023 9:29

Глава Пермского края Махонин допустил, что пропавшие туристы сели на мель

Река Усьва на участке, где пропали туристы, обмелевшая, катамараны садятся на дно, сообщил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Пермского края допустил, что пропавшие туристы сели на мель

Глава Пермского края допустил, что пропавшие туристы сели на мель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Катамараны с пропавшей в Пермском крае группой из 22 туристов могли сесть на дно, считает глава региона Дмитрий Махонин.

«Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Пермского края, тургруппа не регистрировала свой сплав в МЧС, хотя среди ее членов участников есть дети. Махонин сообщил, что поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристов: сейчас к месту сплава выехали сотрудники краевой службы спасения и пожарно-спасательные подразделения МЧС с беспилотниками.

Как писал сайт KP.RU, группа туристов из 22 человек пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае. В прошлый вторник, 4 июля, группа, в составе которой 11 детей, начала водный маршрут по реке Усьва. Водитель должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва, но группа на точке завершения маршрута не появилась и до настоящего времени на связь не вышла.