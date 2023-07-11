CNN: Брэда Питта обвинили в растрате совместного с Джоли виноградника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американского актера Брэда Питта обвиняют в растрате активов общего с Анджелиной Джоли виноградника "Шато Мираваль" в Провансе. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на документы судебного иска.

Иск к актеру выдвинута бывшая фирма Джоли Nouvel, именно через нее актриса владела долей виноградника, а впоследствии она ее продала дочерней компании Stoli Group. В иске говорится, что Питт растратил активы впустую, потратив миллионы на тщеславные проекты и 1 миллион долларов на ремонт бассейна. В компании считают, что Питт обиделся на бывшую жену за продажу компании и он повел себя как "капризный ребенок".

В феврале 2022 года Питт подавал иск к Джоли, поскольку считал незаконным продажу ее доли виноградника. По его словам, у них была договоренность не продавать доли без взаимного согласия. Тогда Джоли подала встречный иск, заявив, что никаких договоренностей не существовало.

А совсем недавно поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта были восхищены преображением их старшей дочери Шайло. Девочка отрастила длинные волосы, начала носить женственные платья и даже научилась делать макияж. Однако в июне 2023 года выяснилось, что 17-летняя наследница актеров вновь вернулась к мужскому стилю.