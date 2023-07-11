Киссинджер заявил блогерам, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Украина. Такое заявление он сделал, разговаривая с российскими пранкерами, представившимися украинским лидеров Владимиром Зеленским.

«Если честно, я думал, что это вы (Украина)», - сказал Киссинджер в беседе с пранкерами.

Соответствующая видеозапись разговора ранее была опубликована в социальных сетях.

Сайт KP.RU ранее писал, что Киссинджер, недавно отметивший свой 100-летний юбилей, провел разговор с украинским президентом. Точнее, с его цифровым образом, созданным российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Напомним, вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока-2».

Американский журналист Сеймур Херш заявлял ранее, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.