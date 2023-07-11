Туристы из пропавшей в Пермском крае группы найдены живыми Фото: Александр Новиков

Пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми. Об этом сообщили 11 июля местные власти.

"Пропавшая в Пермском крае туристическая группа найдена, все туристы живы", - говорится в сообщении местных властей.

Известно, что туристическая группа в составе 22 человек, 11 из которых дети, отправилась на сплав по реке Усьва от поселка Средняя Усьва 4 июля 2023 года. После этого они перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что свой поход туристы не регистрировали в спасательных службах. По плану, они должны были сплавиться по реке на катамаранах на 175 километров. А 9 июля 2023 года, пройдя этот путь, оказаться в поселке Усьва. Однако в назначенный срок туристов не оказалось на месте. О своих опасениях по тревожному телефону сообщил водитель, приехавший за группой, и ее не обнаруживший.