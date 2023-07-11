Песков: в преддверии саммита в Вильнюсе страны НАТО демонстрируют антироссийский настрой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в преддверии саммита НАТО члены альянса показывают сильный антироссийский настрой.

“Содержательная часть в канун этого саммита уже начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в заявлениях и выступлениях представителей всех стран-членов альянса”, — сказал Песков во время общения с журналистами.

На вопрос о том, какие ожидания от саммита есть в Кремле, он отметил, что важна именно содержательная часть мероприятия, а не какие-либо другие обстоятельства.

Напомним, с 11 по 12 июля в Литве пройдет саммит Североатлантического альянса. Одной из основных тем заседания станет предоставление Украине гарантий безопасности со стороны военного блока. В свою очередь украинские власти не скрывали, что рассчитывают получить в Вильнюсе полноценное приглашение в члены альянса.

Тем временем экс-полковник армии США Дэниел Дэвис считает, что предоставление киевскому режиму любых гарантий от НАТО может привести к эскалации текущего конфликта вплоть до ядерной войны.