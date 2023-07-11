Сийярто: Венгрия рассчитывает, что НАТО на саммите не пригласит Украину в альянс

Венгрия рассчитывает, что НАТО на саммите не пригласит Украину в альянс Фото: REUTERS

Венгрия надеется, что страны НАТО примут ответственное решение на саммите в Вильнюсе и не будут делать приглашения Украине в альянс. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"О приеме в альянс страны, которая находится в состоянии конфликта, не может быть и речи. Такое государство не должно стать членом НАТО, это создаст угрозу для всего альянса, - заявил он журналистам.

Также Сийярто добавил, что на саммите должно быть принято ответственное решение по данному вопросу. По его словам, в документе саммита нет ни графика, ни даты вступления Киева в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в Североатлантический альянс. А Берлин и Вашингтон блокируют заявку Украины на членство в альянсе.