Стало известно об опасном влиянии водки на головной мозг

Хирург Умнов: водка пагубно влияет на ткани головного мозга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru назвал главным разрушающим компонентом водки этанол, который пагубно влияет на ткани головного мозга человека, отметив, что злоупотребление таким напитком приведет к развитию геморрагического некроза и к дистрофии мозга.

«Уже через месяц регулярных злоупотреблений водкой может развиться геморрагический некроз тканей мозга - ткани погибают и пропитываются кровью. Но чаще дистрофия мозга прогрессирует медленно: объем мозга уменьшается из-за размягчения его структуры», - рассказал специалист.

Умнов уточнил, что в процессе ткань мозга становится водянистой и формируется гидроцефалия, что ведет к инвалидности, а из-за дефицита витамина В1 развивается энцефалопатия.

По его словам, согласно статистике, при отсутствии лечения более 80% случаев энцефалопатии приводит к психозу, а 15-20% - к летальному исходу. Врач отметил, что этанол проникает в любые клетки организма, приводя к нарушению работы нейромедиаторов, что в итоге негативно отражается на связях между отделами головного мозга.

«Вызывая сужение сосудов головного мозга, этанол повышает риск склеивания эритроцитов и тромбоцитов и образования тромбов, что может привести к инсульту», - предупредил хирург.