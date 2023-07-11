Названы самые высокооплачиваемые вакансии этого лета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий лета этого года в России вошли бурильщики, токари, автомаляры и промышленные альпинисты. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на данные «Авито Работы».

Самую большую зарплату среди рабочих профессий получают бурильщики (93 145 рублей), токарям (91 173 рублей), автомалярам (88 848 рублей), а также промышленным альпинистам (87 523 рублей).

Среди офисных работников самыми высокооплачиваемыми стали агенты по недвижимости (109 530 рублей) и финансисты (83 221 рублей). В данный список также вошли программисты (72 721 рублей) и врачи (71 485 рублей).

Согласно приведенным данным, средняя зарплата, предлагаемая работодателями, составляет 55 045 рублей, но в некоторых российских регионах есть гораздо более высокая оплата труда. Так, в Киржаче Владимирской области главному технологу предприятия готовы заплатить 200 тысяч рублей, а в Кирове компания спецтехники - от 100 до 200 тысяч рублей старшему программисту.

В Москве водителю трала, имеющему опыт работы, предлагают от 198 до 396 тысяч рублей, а стоматологу-хирургу в Усинске - от 300 до 500 тысяч рублей.