Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа общежития в Екатеринбурге

Выпавший из окна в Екатеринбурге годовалый ребенок с тяжелыми травами доставлен в больницу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа в одном из общежитий Екатеринбурга. Несчастный случай произошел вечером 10 июля - малыш чудом остался жив, он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По данным URAL.KP.RU, мать и отчим ребенка распивали алкогольные напитки, после чего уснули. В это время годовалый ребенок играл на диване. Затем малыш самостоятельно залез на окно, которое было открыто и выпал.

В следственном управлении по региону сообщили, что ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Родителей малыша доставили в отдел полиции, на них уже составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

У пострадавшего ребенка есть старшая сестра, ее отправили в медучреждение.

Ранее стало известно о том, что из окна квартиры на 10 этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту на юге Москвы выпал семилетний мальчик. От полученных при падении с высоты травм ребенок погиб на месте.

В Кузбассе насмерть разбилась маленькая девочка, которая выпала с третьего этажа. Окно было открыто по вине матери ребенка, которая употребляет алкоголь.