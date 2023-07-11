Путин назвал своевременным повышение финансовой независимости России

Повышение финансовой независимости России произошло вовремя, поскольку в банковской системе Соединенных Штатов наступили негативные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Повышение финансовой независимости России произошло вовремя, поскольку в банковской системе Соединенных Штатов наступили негативные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Повышение финансовой независимости России произошло вовремя, поскольку в банковской системе Соединенных Штатов наступили негативные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным

«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, может быть, и вовремя произошло, учитывая те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», – сказал глава государства.

Руководитель ВТБ в свою очередь отметил, что в США происходит фактически крупнейший банковский кризис с 2008 года. Те санкции, которые ввели страны Запада против России, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции и обесцениванию банковских активов, заявил он. Тем не менее банковский сектор России чувствует себя надежно, подчеркнул Костин.

Напомним, ранее Путин заявлял, что доллар «скукоживается», а рубль укрепляется. Позже российский лидер отмечал, что РФ не участвует в процессе дедолларизации в рамках отношений с США и у нее нет такой цели применительно к российской или мировой экономике.

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