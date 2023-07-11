Врач назвала способствующие красивому загару продукты Фото: Иван ВИСЛОВ

Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с «Газета.Ru» рекомендовала для появления красивого загара добавить в рацион продукты, способствующие выработке меланина элементы - аминокислоты, витамины А и Е, С и селен

Гусакова посоветовала разнообразить рацион авокадо, брокколи, а также морковью. По ее словам, авокадо нужен для увлажнения кожи, поскольку в нем есть жиры, создающие барьер на поверхности кожных покровов, в итоге кожа не сохнет и не шелушится.

Морковь и тыква богаты витамином А (антиоксидантом), который, как отметила эксперт, нужны для активного обновления клеток. «Брокколи богата витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами. Благодаря этому употребление продукта уменьшает покраснения кожи после загара», - добавила она.

Кроме того, специалист призвала исключить из рациона сахар, который разрушает коллаген, а это плохо сказывается на внешнем виде кожи.

Правила красивого и безопасного загара врач-дерматолог Нигина Кузьмина. Как писал Life.ru, специалист рекомендовала не загорать людям с выраженной пигментацией и во время приема курса антибиотиков.

Тем временем, косметолог Алексей Парамонов рассказал «Пятому каналу» об опасности солярия, сообщив, что его частое посещение может грозить возникновению рака кожи.