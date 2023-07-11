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НовостиПолитика11 июля 2023 11:00

Германия объявила о поставках Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard

Киев получит также пусковые установки ЗРК Patriot, 25 тысяч снарядов и средства борьбы с дронами
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Германия объявила о поставках Украине 40 БМП и Marder и 25 танков Leopard

Германия объявила о поставках Украине 40 БМП и Marder и 25 танков Leopard

Фото: REUTERS

Германия поставит Украине 40 боевых машин пехоты Marder и 25 танков Leopard 1A5 в рамках нового пакета военной помощи, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы смогли собрать еще один пакет для поддержки Украины. Он отвечает приоритетам Украины: ПВО, танки, артиллерия. Его размер почти 700 миллионов евро», – приводятся словам главы Минобороны Германии на сайте ведомства.

В Минобороны ФРГ уточнили, что в новый пакет военной помощи Украине входят две пусковые установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 боевых Leopard 1A5 и пять эвакуационных танков из промышленных запасов Германии. Кроме того, Киев получит 20 тысяч артиллерийских боеприпасов и пять тысяч дымовых снарядов калибра 155-мм, а также комплекс защиты от дронов и комплекс ближней разведки на базе БПЛА LUNA.

Напомним, в начале июля министр обороны ФРГ анонсировал поставку Украине десятков танков Leopard.