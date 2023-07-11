Врач рассказала о влиянии болезней желудочно-кишечного тракта на внешность человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала «Газете.Ru», что болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут сильно влиять на внешность

«В первую очередь стоит обратить внимание на цвет лица - он должен быть ровным бледно-розовым с легким румянцем. Желтоватая кожа и сосудистые звездочки являются симптомами патологий печени», - рассказала специалист.

По ее словам, высыпание на лице можно говорит о болезни поджелудочной железы, а также желчного пузыря. Налет на языке белого цвета, а также неприятный запах может указывать на язвенную болезнь и другие серьезные нарушения.

«При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) вместе с зудом могут быть кожные высыпания», - добавила она.

Как сообщал телеканал «360», специалисты Американской академии дерматологии предупредили, что на болезни сердца могут указывать знаки на шишки на руках, а также отеки на теле, в особенности на ногах.

Эндокринолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Фадеев рассказал, что на внешности могут отражаться эндокринные расстройства. Как писал RT, врач заявил о характерной мимике, моргании и движение глаз.