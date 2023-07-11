Рогов: план Зеленского выйти к Азовскому морю до саммита НАТО провалился Фото: REUTERS

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского показать к уже начавшемуся саммиту НАТО успехи на поле боя провалился.

“План и расчет Зеленского по приазовскому сражению провалился. Украинские боевики рассчитывали к саммиту НАТО существенно продвинуться с перспективой выхода к побережью Азовского моря”, — напомнил Рогов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что российские войска проявили настоящее мужество и не только остановили наступление ВСУ, но и нанесли значительный урон украинской армии как в личном составе, так и в военной технике, “которая особенно красиво и символично горит”.

По данным Рогова, ВС России контролируют все высоты на линии соприкосновения и враг “находится как на ладони”, однако “желание Зеленского покрасоваться перед странами НАТО” может вынудить его бросить все резервы на захват хоть каких-то территорий, поэтому в ближайшее время стоит ожидать усиления активности ВСУ.

Ранее украинский политолог Олег Соскин также отмечал, что Зеленский готов даже “угробить армию” в попытке выполнить поставленную западными кураторами задачу, поэтому будет продолжать наступление, несмотря на катастрофические потери в рядах Вооруженных сил страны.

В свою очередь президент России Владимир Путин предупреждал, что Запад может продолжить военную поддержку Украины, однако мобилизационный ресурс киевского режима совсем не бесконечен.