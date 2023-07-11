Матвиенко: предпосылок для мирного договора между Россией и Украиной нет. Фото: пресс-служба СФ

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для мирного договора между Россией и Украиной.

По словам Матвиенко, чтобы начать мирный диалог, необходима политические воля, реализм и самостоятельность.

"Для начала мирного диалога нужна воля политическая, нужен политический реализм и нужна самостоятельность. Сейчас ничего этого мы на Украине не видим. Поэтому, к большому сожалению, на данный момент нет ни малейших предпосылок для мирных переговоров", - отметила спикер Совета Федерации.

Сейчас делегация Федерального собрания вместе с Матвиенко находятся с визитом в КНР по приглашению председателя высшего законодательного органа страны ВСНП Чжао Лэцзи.

В ходе рабочего визита делегации российского парламента в Китай спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в вопросе развития отношений между Москвой и Пекином в России достигнут абсолютный консенсус.