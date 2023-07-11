Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов Фото: REUTERS

ЦИК Узбекистана подвел итоги голосования на выборах президента республики. Согласно обнародованным данным, действующий глава страны Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства с 87,05% голосов.

«Было принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиеева на должность президента республики с 87,05% голосов избирателей», - сказано в заявлении ЦИК.

Первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая партией «Адолат» получила 4,43% голосов, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02%, глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев - 3,74%.

По закону инаугурация Мирзиеева должна пройти не позднее, чем через месяц после проведения выборов.

Сайт KP.RU писал, что досрочные выборы президента Узбекистана прошли 9 июля 2023 года. Сообщалось, что, по предварительным данным, Мирзиеев на досрочных выборах президента набрал 87,05% голосов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Мирзиеевым поздравил его с переизбранием на пост главы государства, отметив, что тот одержал убедительную победу.