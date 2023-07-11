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НовостиПолитика11 июля 2023 12:19

Володин призвал пересадить чиновников на отечественные автомобили

Володин призвал ориентироваться на отечественные машины при госзакупках для власти
Екатерина КОСОБОКОВА
Володин призвал пересадить чиновников на отечественные автомобили

Володин призвал пересадить чиновников на отечественные автомобили

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во вторник, 11 июля, заявил, что в закупках для органов государственной власти необходимо ориентироваться на отечественные автомобили.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на свой, отечественный автопром», - заявил спикер на заседании нижней палаты федерального парламента.

Свою позицию он объяснил тем, что в текущей ситуации нельзя «кормить врагов» России, которые могут потратить вырученные средства на поддержку Украины.

Ранее сайт KP.RU разбирался, удастся ли пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Так, год назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, готов ли он сам поменять свой автомобиль на отечественный, ответил утвердительно. Тогда же он добавил, что к этому готов каждый госслужащий в России.