Володин призвал пересадить чиновников на отечественные автомобили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во вторник, 11 июля, заявил, что в закупках для органов государственной власти необходимо ориентироваться на отечественные автомобили.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на свой, отечественный автопром», - заявил спикер на заседании нижней палаты федерального парламента.

Свою позицию он объяснил тем, что в текущей ситуации нельзя «кормить врагов» России, которые могут потратить вырученные средства на поддержку Украины.

Ранее сайт KP.RU разбирался, удастся ли пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Так, год назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, готов ли он сам поменять свой автомобиль на отечественный, ответил утвердительно. Тогда же он добавил, что к этому готов каждый госслужащий в России.