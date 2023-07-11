Foreign Affairs: обсуждаемые пути принятия Украины в НАТО выгодны только России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможность принять Киев в НАТО по примеру Германии времен ГДР и ФРГ, то есть признать лишь подконтрольные Украине территории, выгодна только России, сообщает Foreign Affairs.

"Страны НАТО предложили два варианта, согласно которым Украина может стать частью альянса. Ни от одного из них страна не выиграет, а Россия получит преимущество", - говорится в сообщении.

Согласно первому варианту, пятая статья Устава НАТО будет распространяться только на подконтрольные Киеву территории. Это расколет государство на Западную и Восточную части.

Второй вариант предполагает отсутствие фиксированных границ, позволяя по результатам боевых действий решать, какая территория попадет под защиту НАТО, а какая присоединится к ней позже. Таким образом будет подорвана основа статьи. Как считает автор, трудно установить, на какую территорию распространяется статья пять в настоящий момент. Такое решение станет предметом для споров, а не сдерживающим фактором.

Берлин и Вашингтон блокируют заявку Украины на членство в Североатлантическом альянсе. Предполагалось, что на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский должен был попросить принять страну в альянс.