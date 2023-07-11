"Дальше будет хуже": Захарова предрекла провал саммита НАТО в Вильнюсе

Мария Захарова поделилась мнением о саммите НАТО в Литве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит НАТО в Вильнюсе только начался, но уже провалился. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Редкий случай: саммит начался, уже провалившись. [...] Дальше будет хуже", - написала Захарова.

По мнению официального представителя российского МИД, саммит НАТО в Литве представляет собой публичное унижение Украины, шокирующее решение Вашингтона передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы, а также отсутствие стройной концепции происходящего.

Напомним, саммит Североатлантического альянса стартовал 11 июля. Одной из тем заседания станет предоставление Украине гарантий безопасности, которые разрабатывают страны G7 совместно с ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что перед саммитом демонстрировался сильный антироссийский настрой.