В Сочи прошел град размером с голубиное яйцо

Крупный град повредил кровли частных домов и автомобили в Сочи. Фото: кадр из видео

Администрация Сочи во вторник, 11 июля, сообщила, что в Лазаревском районе прошел крупный град. В результате стихия повредила крыши частных домов и машины, уточнили власти.

«Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом», - сообщали власти.

В мэрии добавили, что среди населения пострадавших нет.

По информации KUBAN.KP.RU, в Лазаревском районе Сочи прошел град размером с голубиное яйцо, его снимали на видео местные жители. Они боялись выходить на улицу, чтобы накрыть свои машины и уберечь огороды от стихии. Отмечается, что на курорте до сих пор продолжает действовать штормовое предупреждение.

Ранее сайт KP.RU писал, что происходит с погодой в Сочи, Крыму и Абхазии после того, как там прошли сильнейшие ливни. После непогоды пляжи курортов закрыты, некоторые дома затопило, а туристов возят на лодках.