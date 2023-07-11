В Москве стали чаще искать сотрудников без опыта работы Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Москве стали чаще искать сотрудников без опыта работы. Предложение таких вакансий увеличилось в 2,3 раза в разрезе полугодия, а год к году – в 5 раз.

- В условиях высокого спроса на сотрудников работодатели проявляют готовность обучать кандидатов на месте и растить квалифицированные кадры внутри компании, – сказал РИАМО директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Растет не только спрос, но и зарплаты. Теперь кандидатам без опыта работы предлагают на 16% больше денег – в среднем 54 807 рублей в месяц.

Где самые высокие зарплаты без опыта работы?

Агент по недвижимости – до 149 510 рублей (прирост – 15%),

Ремонтник – 114 053 руб (37%),

Инженер – 108 824 руб (51%),

Младший IT-специалист – 97 791 (28%),

Менеджер по продажам – 92 080 (10%).

Статистика сервиса показывает, что на одну вакансию поступает в среднем 22 отклика от потенциальных сотрудников.

Сферы, где активнее ищут сотрудников без опыта:

Ремонтники +558%,

Сотрудники склада +471%,

Операторов + 390%,

Менеджеры по продажам + 230%,

Поваров + 197%.

А тем временем, Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю, как во времена Великой Отечественной войны. Но в Минтруде заявили, что прописывать шестидневку в Трудовом кодексе не целесообразно. HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с телеканалом «360» вовсе заявил, что стране нужно думать не о количестве рабочих дней в неделе, а о том, как сделать сотрудников эффективнее.

А вот самую высокую зарплату в Москве по итогам июня обещают универсальному врачу-стоматологу – от 350 000 рублей. На зарплату от 250 000 рублей может рассчитывать руководитель салона дверей. А руководителю направления по обучению сотрудников андеррайтинга обещают от 170 тысяч рублей, передает Москва 24.