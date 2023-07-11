В Госдуме прокомментировали возможное вступление Швеции в НАТО Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru заявила, что возможное вступление Швеции в Североатлантический альянс приведет к изменению военной стратегии для России, которой придется принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих территорий.

«В какой-то степени это вынудит нас учитывать новый фактор в своей военной стратегии. Нам придется разместить свои ракеты против этой страны, свои войска. Если раньше эта страна занимала нейтральные позиции, то теперь нет», - заявила парламентарий.

Как сообщал RT, в докладе шведского Совета обороны Москву назвали главной угрозой для Швеции и Европы.

Тем временем, политолог Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом «360» предсказал президенту Турции Реджеп Тайп Эрдогану потерю статуса лидера всех мусульман после снятия вето на вступление Швеции в НАТО.

«Что касается Швеции и оскорбления религиозных чувств мусульман. То, что Турция на фоне этих событий сняла вето на включение Швеции в НАТО, очень сильно бьет по имиджу и статусу турецкого президента как исламского лидера», - заявил он.