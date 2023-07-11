Госдеп США призвал снизить ожидания на счет темпов наступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обещанное наступление Украинской армии будет проходить еще долго, возможно, на протяжении нескольких месяцев.

“Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев”, — заявил Блинкен в интервью телеканалу АВС.

Также он отметил, что украинская армия столкнулась с “очень крепкой” обороной российских сил. При этом, по его словам, Украина получила от своих союзников все, что нужно для победы.

При этом издание Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии украинских военнослужащих, сообщило, что наступательным подразделениям ВСУ не хватает танков и бронетехники, из-за чего Киев понес значительные потери в личном составе в ходе безуспешных штурмов обороны ВС РФ.

Тем временем Вашингтон своим решением отправлять Украине кассетные боеприпасы признал собственную слабость и подтвердил множество утечек о серьезном “боеприпасном голоде” союзников Киева, пишет Le Monde.

В свою очередь журнал Economist сообщил, что командование ВСУ перешло к новой тактике разминирования в зоне спецоперации. Из-за этого украинская армия несет значительные потери в личном составе, но все равно не может добиться успехов.

Журналист Дуг Бандоу призвал власти США задуматься об интересах собственного народа и прекратить уже фактически проигранный конфликт, пока не стало слишком поздно.