В МИД Китая предложили пить воду с АЭС «Фукусима» всем уверенным в ее безопасности

МАГАТЭ опубликовало доклад о том, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэнбинь на брифинге предложил всем уверенным в безопасности воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" попробовать ее.

"Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС "Фукусима" пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать воду [...], вместо того чтобы сбрасывать ее в океан", - сказал китайский дипломат.

Ранее в июле Международное агентство по атомной энергии представило общественности доклад, согласно которому планы Токио по сбросу реактивной воды с "Фукусимы" в океан соответствуют международным стандартам. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что слив воды с аварийной АЭС будет незначительно влиять на жителей и экосистему.

Любопытно, что Япония выразила озабоченность в связи с обстановкой на Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ посоветовала коллегам из Токио обратить внимание на свои проблемы в области ядерной безопасности и на слив воды с Фукусимской АЭС.