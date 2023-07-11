Мишустин заявил, что инфляция в России остается одной из самых низких в мире Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 11 июля, заявил, что в годовом выражении инфляция в стране не превышает 3,5%. Глава федерального кабмина отметил, что это один из самых низких показателей в мире.

«Инфляция остается умеренной: с января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений», - заявил Мишустин на совещании по экономике.

Он подчеркнул, что в годовом выражении этот показатель не превышает 3,5%, что является одним из самых низких значений в мире.

Ранее Мишустин заявлял, что уровень инфляции в России на начало мая составляет 2,3% в годовом выражении. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы, уточнял тогда премьер.

Как писал сайт KP.RU, Россия по итогам 2022 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира. В последний раз страна туда попадала в 2014 году, заняв девятое место. Теперь Россия оказалась на восьмом месте в мире по объему ВВП.