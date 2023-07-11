ФРГ сообщила о судне, которое могло доставить взрывчатку к "Северным потокам" Фото: REUTERS

ФРГ в письме ООН сообщила о подозрительном судне, которое могло перевозить взрывчатку для организации подрыва "Северных потоков". Соответствующий документ опубликован в Twitter МИД Дании.

"Следствие установило, что судно зафрахтовано на имя лица, использовавшее предоставленные данные, чтобы скрыть личности настоящего фрахтователя. На самом ли деле это лицо впоследствии находилось на борту или нет - неизвестно", - сообщается в письме.

Пока точный курс судна не определен, предполагается, что яхту могли использовать для транспортировки взрывчатки, которая взорвалась на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Германия говорит, что в образцах, взятых в ходе расследования с судна, присутствовали следы взрывчатых веществ.

По данным немецкой стороны, в образцах, взятых с судна в ходе расследования, были обнаружены следы взрывчатых веществ. Не исключено, что их могли прикрепить обученные водолазы. При этом пока невозможно установить причастность какой-либо страны к произошедшему.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина. Об этом он заявил при разговоре с российскими пранкерами, представившимися президентом Владимиром Зеленским.