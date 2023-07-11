В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд

На Урале зафиксировали новый рекорд температуры воздуха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралгидромет зафиксировал новый температурный рекорд в Екатеринбурге — воздух прогрелся до 40 градусов тепла.

“Сегодня, 11 июля, в Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха 40 градусов, до этого абсолютный максимум температуры был 39,1 градуса”, — сообщили в телеграм-канале Уралгидромета.

КП-Екатеринбург отмечает, что такой аномальной жары на Урале не было аж 187 лет, однако в скором времени пекло сменят ливень и крупный град с резкими порывами ветра.

Уралгидромет сообщает, что ближе к вечеру 12 июня в западную часть Свердловской области придет атмосферный фронт с дождями и штормовым ветром, после чего на Урале температура снизится на 10-12 градусов.

Ранее Всемирная метеорологическая организация в составе ООН отметила, что начало июля 2023 года стало рекордно жарким на Земле за всю историю наблюдений. 4 и 7 июля средняя температура воздуха превышала 17 градусов.