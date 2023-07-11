В Госдуме высказались об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Lenta.ru рассказал об ожиданиях от саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе 11 и 12 июля этого года, отметив, что страны-члены Североатлантического альянса не сделают особых заявлений, а главной повесткой станет выражение поддержки Киеву.

«Никаких исторических, краеугольных заявлений не будет. Говорить о том, что этот саммит будет нести какой-то позитив, тоже нельзя. Это агрессивный блок, который выполняет захватнические функции», - заявил парламентарий.

По его словам, альянс будет делать усилия по «укреплению своего агрессивного альянса».

«Думаю, что будут попытки «показать пряник» Украине в очередной раз, дать ей надежду на какую-то перспективу вступления в альянс», - отметил он, не исключив также, что будут сделаны заявления по поставкам вооружения и финансовых средств.

Политолог Петр Колчин в беседе с «360» заявил, что Украину не примут в НАТО после провального наступления и диверсий, однако Киев может рассчитывать на предложение новых форм диалога или мер поддержки, но не масштабных.

Как сообщал ОТР, на саммите НАТО будут обсуждать новые меры поддержки Киева. Отмечалось, что генсек альянса Йенс Столтенберг уже назвал этот саммит «историческим», но прорывных решений там не ожидается, а Украине дали понять, что в ряды блока ее пока брать не намерены.