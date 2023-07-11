В Чехии допустили мирные переговоры по Украине к концу года

Президент Чехии Павел: Украине придется вести переговоры с позиций, которых она достигнет к концу года Фото: REUTERS

Президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придется сесть за стол переговоров с Россией уже к концу этого года. По его мнению, Киеву придется исходить из достигнутых к концу 2023 года успехов, поскольку текущие политические и военные обстоятельства указывают на необходимость переговоров.

“По словам Павела, необходимо "реалистично" воспринимать то обстоятельство, что окно возможностей для украинских территориальных завоеваний более или менее закроется к концу года”, — приводит Czech Press Agency слова Павела с саммита НАТО в Вильнюсе.

Павел отметил, что в будущем союзники Киева не смогут поддерживать Украину в тех же масштабах, что и до начала наступления ВСУ. Вместе со сложностью продолжения активных боевых действий с наступлением зимы должны поспособствовать проведению мирных переговоров.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обещанное наступление украинской армии будет проходить еще долго, возможно, на протяжении нескольких месяцев.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в конце апреля предупреждал, что союзники Киева дают Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации, после чего окажут на него давление и заставят вести переговоры с Москвой.