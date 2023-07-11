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НовостиПолитика11 июля 2023 13:56

Хинштейн: антидроновые комплексы смогут использовать только силовики

Госдума РФ уже работает над поправками к закону
Дарья ЧИПУРНАЯ
Хинштейн заявил, что антидроновые комплексы смогут применять только силовики

Хинштейн заявил, что антидроновые комплексы смогут применять только силовики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) смогут использовать только силовые ведомства. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Кроме того, антидроновыми комплексами будут пользоваться структуры ведомственной охраны и частные охранные организации, которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии.

"Использовать "антидроновые комплексы" должны только те, кто имеет соответствующую подготовку и квалификацию", - написал Хинштейн, добавив, что сейчас в Госдуме РФ прорабатываются соответствующие поправки к принятому весной в первом чтении законопроекту.

Ранее сообщалось, что в России работают над проектом «Горизонт», который будет координировать работу разных видов дорожно-строительной техники, в том числе БПЛА. Ожидается, что проект «Горизонт» станет конкурентом международному проекту Concept X.